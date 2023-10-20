Ханде Эрчел устроила пикантную провокацию в Каннах: в Турции такого себе не позволяет

Популярность Ханде Эрчел во всем мире растет. Актриса отправилась в Канны, где успела не только представить новый проект со своим участием, но и отличиться дерзкой выходкой.

На ярмарку контента MIPCOM знаменитость поехала вместе с сериалом «Другой человек». Компанию ей составил Бурак Дениз, которому также досталась в картине главная роль. Звезды побывали на вечеринке, кадры с которой облетели всю Сеть.

Не все оценили образ брюнетки, который она выбрала для этого выхода в свет. В родной Турции Эда из сериала «Постучись в мою дверь» старается не забывать о приличиях, а вот за границей решилась на лишнюю откровенность.

Красавица надела изысканное вечернее платье в пол, но нарушила важное правило. Кокетка оголила одновременно и свои шикарные ноги, и зону декольте. В результате ее лук получился уж слишком пикантным — новой порции критики от соотечественников точно не избежать.