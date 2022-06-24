Ханде Эрчел не уступает: Керем Бюрсин засветил пикантные кадры

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин продолжают интриговать поклонников слухами о переменах в своих отношениях. В прошлом году звезды сериала «Постучись в мою дверь» уверяли фанатов в искренности чувств между ними. А в этом — актеры уже демонстрируют равнодушие. Пока Эрчел приписывают романы с другими мужчинами, Керем грустно рассказывает в интервью об одиночестве.

Но поклонники предполагают, что чувства между турецкими звездами по-прежнему остались. В пользу этой версии говорят и недавние снимки, засветившиеся в Сети. В соцсетях тренажерного зала, посетителем которого является Бюрсин, опубликовали пикантные фото актера. На них он позирует полуобнаженным, в одних спортивных шортах и кроссовках. Такой наряд только подчеркивает спортивный пресс Керема и внушительную мускулатуру.

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А ведь совсем недавно Ханде показывала похожие кадры фолловерам. Актриса была запечатлена в черном купальнике, позволяющем рассмотреть ее идеально плоский живот. Пользователи соцсетей уже заметили, что Керем ничуть не уступает Ханде по произведенному эффекту «горячих» кадров на фанатов. Теперь поклонники гадают, чем обернется это виртуальное соперничество актеров.