Хаматова неспроста прячется от людей: в 47 выглядит как старушка (фото)

Чулпан Хаматова после отъезда из страны пропала с радаров. Артистка больше года не оставляла новых публикаций в своем блоге. Скрывается она не просто так.

За границей у знаменитости дела в гору не пошли. В СМИ писали, что она поселилась в Латвии и начала работать в Новом Рижском театре, где ей платят порядка 1200 евро, что составляет около 123 тысяч рублей. В России актриса получала гораздо больше, но, несмотря на это, возвращаться, судя по всему, не планирует.

Между тем в социальных сетях Софии Пятницы появилось свежее фото Хаматовой, которое шокировало народ.

Вдали от родной страны Чулпан Наилевна заметно сдала. В свои 47 лет она уже успела превратиться в замученную жизнью старушку.

Звезда фильма «Доктор Лиза» сильно похудела и осунулась. Увидев этот кадр, многие поняли, почему Хаматова прячется от людей. Кажется, она просто боится напугать их своим жутким внешним видом.