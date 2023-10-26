Халтура, а не работа: сцену с Гайдаем пришлось вырезать из этого советского фильма
Даже гении порой ошибаются.
Леонид Гайдай мечтал быть актером, да таланта не хватило. Режиссер понимал, что на экране слишком плох. Дошло до того, что однажды эпизод с его участием пришлось пустить под ножницы.
Случилось это во время работы над картиной «Пес Барбос и необычный кросс». В комедии есть сцена, где легендарная троица забегает в шалаш, откуда Трус выбегает без штанов.
Согласно задумке, брюки герой Вицина потерял в результате схватки с опасным хищником. Поскольку «медведи не были предусмотрены сметой», киношник решил сам сыграть косолапого.
Для этого раздобыли чучело животного, которое использовалось для детских утренников. Леонид Иович облачился в костюм и сыграл свою роль. Но в результате получилась не достойная работа, а настоящая халтура. Постановщик, каким и был Гайдай, посчитал зрелище слишком неубедительным и вырезал себя из ленты.