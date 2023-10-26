Халтура, а не работа: сцену с Гайдаем пришлось вырезать из этого советского фильма

Леонид Гайдай мечтал быть актером, да таланта не хватило. Режиссер понимал, что на экране слишком плох. Дошло до того, что однажды эпизод с его участием пришлось пустить под ножницы.

Случилось это во время работы над картиной «Пес Барбос и необычный кросс». В комедии есть сцена, где легендарная троица забегает в шалаш, откуда Трус выбегает без штанов.

Согласно задумке, брюки герой Вицина потерял в результате схватки с опасным хищником. Поскольку «медведи не были предусмотрены сметой», киношник решил сам сыграть косолапого.

Для этого раздобыли чучело животного, которое использовалось для детских утренников. Леонид Иович облачился в костюм и сыграл свою роль. Но в результате получилась не достойная работа, а настоящая халтура. Постановщик, каким и был Гайдай, посчитал зрелище слишком неубедительным и вырезал себя из ленты.