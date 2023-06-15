Халк во плоти: на женщину с самыми большими руками слабонервным лучше не смотреть

Дуанджай Самаксамам известна как обладательница самых больших рук в мире. Участи жительницы Тайланда не позавидуешь. Врачи обнаружили у нее крайне редкое заболевание — локальный гигантизм пальцев.

Недуг начал развиваться, когда Дуанджай была еще маленькой, поэтому затронул не только пальцы, а всю руку целиком. Самаксамам настолько стеснялась своей внешности, что первые 20 лет жизни старалась не выходить из дома.

С помощью врачей тайка пыталась решить свою проблему, но операции привели к противоположному эффекту — руки начали увеличиваться еще сильнее. После неудачных попыток Дуанджай смирилась с тем, что ей никогда не избавиться от своего изъяна. Она преодолела стеснение и начала работать в семейном магазине.

Фото тайки широко обсуждаются в Сети. Многие называют ее халком во плоти. На снимки Дуанджай, каждая рука которой весит несколько десятков кило, слабонервным действительно лучше не смотреть. Медики предложили ей ампутировать конечности и установить на их место протезы, но на столь кардинальные меры Самаксамам не пошла.