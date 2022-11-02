Хадижа из «Клона» выходит замуж за красавчика-депутата: ахнете, увидев их вместе

Карла Диас так и осталась в памяти многих российских зрителей той самой Хадижой из сериала «Клон». Между тем актриса, воплотившая дочь Жади и Саида, давно выросла, изменившись до неузнаваемости.

Артистка стала эффектной блондинкой, которая, судя по всему, своего не упустит. Поклонники помнят, что Хадижа мечтала поскорее выйти замуж за богатого жениха, который будет осыпать ее золотом. Именно так и происходит в жизни 31-летней Карлы сегодня.

Диас обручилась с красавчиком-депутатом, совместными фотографиями и видео с которым часто радует поклонников в социальных сетях. Совсем скоро законным мужем актрисы станет Фелипе Бекари, который известен как зоозащитник.

Ранее он опубликовал пост, в котором рассказал, что Карла приняла его предложение руки и сердца, а также признался ей в любви. Точную дату свадьбы возлюбленные, которые вместе уже довольно длительное время, пока не сообщили.