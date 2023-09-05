Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне

2 сентября в МХТ имени Чехова прошло традиционное собрание труппы. Такая встреча проводится в начале каждого сезона. Этот год обещает стать особенным — худрук театра Константин Хабенский готовится к юбилею.

МХТ им. А. П. Чехова в 2023 году исполняется 125 лет. Подготовка к торжественному событию уже в полном разгаре. Праздник назначен на официальный день создания театра — 26 октября. В честь дня рождения в учреждении культуры проведут церемонию вручения памятных знаков «Чайка», а позже представят премьеру нового спектакля. Об этом рассказывает издание «Комсомольская правда».

Особенный сюрприз приготовили труппе поклонники. Сотрудникам театра в день рождения МХТ озвучат поздравления прямо с МКС. Российские космонавты на орбите передадут свои пожелания любимым артистам.