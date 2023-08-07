Хабенский выступил с заявлением на похоронах Мирошниченко: слова трогают до слез

Смерть Ирины Мирошниченко стала огромным потрясением для поклонников и коллег. В конце июля народную артистку экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Церемония прощания со звездой состоялась в МХТ им. Чехова. Проводить ее в последний путь пришли многие представители актерской профессии, оказался среди них и Константин Хабенский. Перед присутствующими артист выступил с заявлением, которое растрогало многих до слез.

Если верить словам Константина Юрьевича, то желание жить давно покинуло 81-летнюю Мирошниченко. Хабенский признался, что вскоре после своего дня рождения артистка перестала появляться в театре. По мнению знаменитости, Ирина Петровна не хотела показываться на людях в плачевном состоянии.

Как пишет «Московский комсомолец», Хабенский рассказал на церемонии прощания с артисткой, что та день за днем преодолевала боль, которая «в ней поселилась». Актриса не хотела, чтобы окружающие догадывались о том, что творилось в ее душе. Именно по этой причине незадолго до своей смерти она пропала с радаров.