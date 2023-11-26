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Хабенский стал лысеть не из-за болезни и старости: причина довольно неожиданная

26 ноября 2023 11:00
Хабенский стал лысеть не из-за болезни и старости: причина довольно неожиданная

Потерю волос артист объяснил неожиданно.

В молодости Константин Хабенский мог похвастаться пышной шевелюрой, но с годами его внешность сильно изменилась. Волосы актера стали редкими и короткими, на голове появились большие залысины. Сам артист не сидит в социальных сетях, поэтому поклонники не могут лично спросить его о причинах перемен.

Многие предполагали, что внешность Хабенского преобразилась из-за раннего облысения. Но нашлись и те, кто винил во всем тяжелое заболевание, которое Константин скрывает от публики. Правду раскрыл друг актера, сценарист Александр Цыпкин.

Писатель связался с артистом и рассказал изданию BLITZ+ настоящую причину происходящего. Хабенский заявил публицисту, что потеря волос — это побочный эффект от работы как раз с текстами Цыпкина.

«Он от горя вырвал себе все волосы, а со здоровьем у него все в порядке», — сообщил сценарист.

Очевидно, и с чувством юмора у Константина тоже все хорошо.

Фото: кадр из фильма "Огонь" (2020)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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