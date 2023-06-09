Хабенский неспроста отрекся от православия: причина многим покажется странной

Религия и вера — тонкие темы, на которые не принято громко говорить, о которых не принято сплетничать, даже если дело касается желтой прессы и звезд. Однако Константину Хабенскому своим решением удалось всколыхнуть критиков и жадных до сенсаций репортеров.

Артист сменил веру. Вернее, отказался от православия в пользу католичества. Что же побудило Хабенского принять такое странное для многих и неоднозначное решение? «Подтолкнула» актера и худрука первая супруга.

Анастасия Смирнова долго и безнадежно боролась с онкологией головного мозга. Умирала 33-летняя женщина чуть ли не на руках у Хабенского. Потерю жены он переносил крайне тяжело. Смерть любимой женщины повлияла и на работу артиста, и на его взгляды на жизнь. Именно утрата толкнула его к переменам и вынудила отказаться от православного христианства в пользу католичества.