Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов

18 ноября 2025 13:49
Константин Хабенский, Юра Борисов, Сергей Бурунов

Любимчики зрителей, в целом, предсказуемы.

2025 год в российском кино внезапно прошёл под знаком Сергея Безрукова. Пока другие пытались сохранить позиции, он сделал то, что зрители любят особенно: сыграл в большой, понятной, эмоциональной драме.

Военный «Август» собрал в прокате больше 1,4 млрд – и, судя по цифрам опроса «ВЦИОМ», подарил звезде статус актёра года. Рядом шагает Сергей Бурунов, удерживающий второе место в образе… Синей Гусеницы из «Алисы в стране чудес».

Фильм собрал больше миллиарда, Бурунов – 14% народной любви. Кому ещё удавалось так уверенно стоять на пьедестале благодаря роли насекомого?

Еще одна интрига – камбэк и «Камбэк» Александра Петрова. Его сериал побил пачку рекордов. Собрав у экранов миллионы зрителей. Нижегородская криминальная эстетика нулевых, подростки, таинственный бомж Компот – и Петров снова в топе, наравне с Юрием Борисовым.

А вот сам Борисов – настоящий прорыв года. Годовой набор у него такой, что глаз не отвести: сериал Кончаловского «Хроники русской революции», драма «Кончится лето», трогательный «Урок» и голливудская история с оскаровской номинацией никуда не делась.

Неудивительно, что его доля в опросе прыгнула в разы – последние годы он набирал 1-3% голосов в лучшем случае.

На фоне всей этой гонки старые фавориты немного уступили дорогу. Константин Хабенский, прошлогодний лидер на пару с Буруновым, получил лишь 7% голосов, но, если бы «Авиатор» прилетел в прокат чуть раньше, всё могло бы выглядеть иначе.

Ну и Никита Михалков резко вернулся в киношное инфополе – премьера документального «Никиты» сделала своё дело, и зрители внезапно вспомнили о его актёрской стороне, а не только о режиссуре и ТВ-шоу.

В итоге народный рейтинг 2025-го – это картина, где рядом стоят разведчик из белорусских лесов, гигантская Гусеница, подростки из нулевых и режиссёр, удивляющий новыми гранями. Такой вот год – сумбурный, яркий, абсолютно живой.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Август» (2025),«Авиатор»(2025), из сериала «Камбэк», Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
