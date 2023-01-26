Гюльшах-хатун не та, что прежде: время и филлеры сделали свое темное дело (фото)

Нихан Бююкаач известна зрителям по роли служанки Гюльшах-хатун в историческом сериале «Великолепный век». После участия в популярном проекте ее карьера пошла в гору, а число фанатов заметно увеличилось. Артистка продолжает активно покорять телевизионный Олимп, но преданные поклонники признаются, что последнее время совсем не узнают любимую артистку.

Дело в том, что не так давно Нихан в своих социальных сетях поделилась свежими снимками, которые шокировали подписчиков. На фотографиях видно, что 41-летняя знаменитость стала клиенткой пластических хирургов и вколола себе филлеры, полностью изменившие ее внешность. Помимо этого, Нихан страдает от лишнего веса, что также не осталось без внимания фанатов.

«Это уже не любимая Нихан, а другой человек», «Хватит издеваться над собой», «Что случилось с твоим лицом?», «Теперь ты выглядишь на 60 лет», — уверены подписчики артистки.

Сама Нихан никак не реагирует на нападки фанатов. Она продолжает делиться своими кадрами, но официально не подтверждает пластику.