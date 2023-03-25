Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» была не одна: вторую заметил только внимательный

«Белое солнце пустыни» до сих пор остается одним из любимых фильмов у россиян. Наверняка все помнят младшую жену Абдуллы — легендарную Гюльчатай. Однако далеко не каждый знает, что эту роль исполнили две актрисы.

Сначала образ шустрой Гюльчатай примерила на себя Татьяна Денисова, которая была студенткой циркового училища. Но ей пришлось покинуть съемки из-за экзаменов. Создатели фильма буквально рвали на голове волосы, ведь им предстоял поиск новой кандидатуры. Дело усложнялось еще и тем, что с Денисовой уже отсняли часть материала.

Кстати, ее можно заметить в одной из сцен. Денисова появляется в грезах товарища Сухова, где он сидел и пил чай в окружении гарема Абдуллы. Но это мог заметить только очень внимательный зритель. После ухода Денисовой роль строптивой красавицы получила Татьяна Федотова. Она стала всесоюзной знаменитостью, а вот о Денисовой никто так и не узнал. Ее фамилию даже не указали в титрах. Наверняка, ей было до глубины души обидно, что все сложилось именно так.