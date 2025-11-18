Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума

Инсайдеры уверяют: если Канга больше нет, его место займут вариации Дума — и не только мужские.

После ухода Джонатана Мейджорса Marvel спешно перестраивает линию мультивселенной, и теперь главной фигурой грядущей фазы считается Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего. Но, похоже, студия готовит куда более неожиданный поворот.

Инсайдер Джон Роша в подкасте The Hot Mic заявил, что в «Мстителях: Судный день» появятся две женские версии Доктора Дума — наряду с множеством других вариаций персонажа. Теория мгновенно разлетелась по соцсетям, и нужно признать: в логике MCU она звучит вполне правдоподобно.

Совет Думов вместо Совета Кангов

Изначально всю мультивселенную должен был держать в ежовых рукавицах Канг Завоеватель. Его бесконечные варианты и Совет Кангов были запланированы как ключевые элементы «Династии».

Но после скандала Мейджорс был окончательно убран из MCU, и Marvel пришлось искать замену. Наиболее очевидная — использовать тот же финт ушами, но при помощи Дума, превратив Совет Кангов в Совет Думов.

Почему женские варианты Дума не будут второстепенными персонажами

Marvel давно свободно обращается с гендерными версиями героев, а значит Дауни-мл. будет подготовлена замена. К примеру:

Таскмастер в «Чёрной вдове»;

Сильви — женская версия Локи;

несколько вариантов Человека-муравья и Пимов в комиксах.

Так что появление женщин-Думов ничуть не выпадает из общей стратегии. По данным Роши, одна из них будет носить фиолетовый плащ и золотую маску, другая — золотой плащ и маску. Официальных подтверждений пока нет, но визуальное разнообразие вариаций Дума выглядит логичным шагом. Как и влияние злодеек на сюжет.

Что это значит для будущего MCU

Если теория верна, Marvel получит:

нового глобального антагониста;

бесконечное число его версий — от канонических до экспериментальных, позволяющих не использовать одного лишь Дауни-мл.

возможность сохранить структуру мультивселенной, но без Канга.

А женские варианты Дума станут эффектным способом обновить мифологию персонажа, который традиционно воспринимается как архетип «железного властелина».

