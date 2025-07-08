«Гвоздь в крышку гроба»: в Сеть «слили» первые рецензии на нового «Супермена» — был Человек из стали, стал Человек-фансервис

Эмбарго еще даже не спало, а в сеть уже утек вердикт западных журналистов из Daily Beast: «Супермен», по-хорошему, должен стать финальным аккордом жанра, который, похоже, всех уже уморил. Мы изучили «слитую» рецензию, а также спойлеры из соцсетей, чтобы объяснить, почему.

Джеймс Ганн, которого еще недавно носили на руках за «Стражей Галактики» и бодрый «Отряд самоубийц», теперь тащит на горбу перезапуск всей киновселенной DC. Логично было ждать свежего дыхания: мол, хватит мрачных клоунов от Снайдера, пора вернуть Супса к классике — доброму, сияющему и «всем нам брату». Но Ганн решил не просто воскресить надежду, а устроить супергеройский балаган на стероидах.

Супермен-юморист и собака Крипто

Вместо мрачного мессианства — чувак, который называет всех красивыми, спасает белочек посреди битвы и обнимается с псом Крипто. Крипто, кстати, лучший персонаж: он лижет героя, когда не надо, и в целом единственный реально смешной элемент сценария. А все остальное — гонка без тормозов.

Коренсвет старается — он правда похож на Супермена с открытки 50-х. Но если рядом поставить Рива или хотя бы Кавилла, становится ясно: харизмы тут поменьше, а контента — перебор. В смысле, перебор чего, спросите вы? «Металюдей», порталов, межпространственных рек с антипротонами, новых героев, старых героев, намеков на новых злодеев и еще пачки крючков для будущих фильмов.

Ганн как будто сам устал от Marvel и решил:

«А давайте превратим DC воскресный утренний мультфильм, только за 200 миллионов долларов».

Сюжет? Где-то был…

Вместо нормального начала зрителя просто швыряют в гущу событий: клондайк непонятный чудес, какие-то геополитические разборки между Боравией и Джарханпуром, Лекс Лютор (Николас Холт, кстати, молодец), президент-маньяк, нанотехнологичный Инженер, молчаливый Ультрамен, портал в карманную вселенную… Все это звучит как веселый комикс, но экран — не бумага.

В итоге «Супермен» ощущается как сериал, склеенный в полнометражку. Тут тебе и «Форт Солитюд», и флешбеки про родителей с недокрученными посланиями, и попытка поговорить про природу добра, и Супс, который вдруг улетает к маме в Смолвиль на пару очень сентиментальных минут. Но ни одна линия не успевает зацепить.

Больше всего жалко экшен

Технически все красиво: CGI пиротехника, летающие титаны, скоростные удары, портальные драки — Ганн умеет ставить экшен. Но когда его столько, что ты через двадцать минут начинаешь скучать — это уже диагноз. Без паузы, без тяжести, без драматизма — просто цифровой карнавал, который не остается в голове и не западает в сердце.

И кто теперь поверит во «Великую новую эру» DC?

На бумаге «Супермен» должен был стать новым флагманом студии, но по факту он выглядит как пробная серия мультсериала, который напичкали тизерами следующих франшиз. В кадре маячат Мистер Террифик, Хоукгерл, Хоукгерл, Метаморфо, даже Супергерл подмигнет на пару секунд — но зачем все это, если главный герой так и не обрел вес в глазах зрителя?

«Ужасный новый “Супермен” — последний гвоздь в крышку гроба супергеройского кино», — подытоживают авторы разгромной «слитой» рецензии, которую быстренько удалили с сайта Daily Beast, но интернет помнит все.

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