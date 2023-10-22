Гвердцители открестилась от русских песен? Певица впервые откровенно дала ответ

Тамара Гвердцители не выступает на российской сцене уже больше года. Народная артистка РФ говорит, что все дело в смерти самого близкого человека: в октябре 2022 скончалась мама прославленной грузинской певицы. Недавно исполнительница вернулась на эстраду, но ходят слухи, что артистка отказалась от песен на русском языке.

В гастрольном графике вокалистки значились американские города. О возможных выступлениях Гвердцители в России пока что ничего не известно. Все чаще звучат обвинения певицы в русофобии. Исполнительница решила развеять слухи и открыто прокомментировать курсирующую в СМИ информацию.

Тамара Гвердцители рассказала молдавскому телеканалу, что устала от лжи в свой адрес.

«Невозможно представить себе мой концерт без русских песен», — заявила певица.

Программа артистки интернациональна: на ее концертах звучат композиции как на русском языке, так и на грузинском, белорусском, иврите, идише и французском.