Гвердцители открестилась от русских песен? Певица впервые откровенно дала ответ
Исполнительница «осадила» всех злопыхателей.
Тамара Гвердцители не выступает на российской сцене уже больше года. Народная артистка РФ говорит, что все дело в смерти самого близкого человека: в октябре 2022 скончалась мама прославленной грузинской певицы. Недавно исполнительница вернулась на эстраду, но ходят слухи, что артистка отказалась от песен на русском языке.
В гастрольном графике вокалистки значились американские города. О возможных выступлениях Гвердцители в России пока что ничего не известно. Все чаще звучат обвинения певицы в русофобии. Исполнительница решила развеять слухи и открыто прокомментировать курсирующую в СМИ информацию.
Тамара Гвердцители рассказала молдавскому телеканалу, что устала от лжи в свой адрес.
«Невозможно представить себе мой концерт без русских песен», — заявила певица.
Программа артистки интернациональна: на ее концертах звучат композиции как на русском языке, так и на грузинском, белорусском, иврите, идише и французском.