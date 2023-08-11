Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась

Совсем скоро зрители вновь смогут увидеть за работой ведущих популярного шоу «Давай поженимся!». Лариса Гузеева и Роза Сябитова отсняли уже несколько выпусков и возвращаются в эфир после долгого отсутствия. Не секрет, что больше всего поклонники программы интересовались скандальными выпусками с необычными и порой даже фриковатыми участниками.

Но надеяться, что некоторые из них вернутся в обновленную передачу «Давай поженимся!» и повысят тем самым ее рейтинги, не приходится. Например, прежняя участница, фрик-невеста Олеся Малибу, уже сама нашла себе жениха без помощи Гузеевой и Сябитовой.

Она познакомилась с мужчиной по имени Артемий в соцсетях. Он сразу начал осыпать ее подарками и красиво ухаживать. Возлюбленный Малибу на 20 лет ее старше и спокойно относится к скандальному прошлому избранницы, в том числе и к работе в эскорте. Сейчас она находится на полном обеспечении Артемия и вовсю готовится к свадьбе. Пара уже подала заявление в ЗАГС.