Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного

В «Жестоком романсе» Лариса Гузеева была хрупкой и ранимой. Но шли годы, и образ артистки менялся. Сегодня привлекательную брюнетку знают как ведущую программы «Давай поженимся!». Телезвезда за словом в карман не полезет: ее колкие реплики часто ранили участников шоу. Но в этот раз «жертвой» стала сама Гузеева.

Актриса снимается в передаче «Перепой звезду», в которой профессиональные артисты соревнуются с певцами-любителями. В одном из выпусков Игорь Ларин и Юлиан исполнили песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Лариса Гузеева, которая всегда старается «держать лицо», не сумела скрыть эмоций.

Акула шоу-бизнеса расплакалась и призналась, что номер запал ей в душу. По словам телеведущей, песня навевает ей воспоминания о Санкт-Петербурге. Именно в Северной столице Гузеева встретила своего любимого и родила сына.