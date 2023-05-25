Гузееву бросил муж прямо в день рождения: как держится одинокая ведущая

Лариса Гузеева встретила свой 64-й день рождения. Артистка устроила скромный праздник, который своим присутствием так и не почтил ее законный супруг Игорь Бухаров.

Телеведущая поделилась подробностями маленького торжества с поклонниками в социальных сетях. Звезда показала накрытый стол, уточнив, что она тщательно готовилась. Гостей актриса угощала варениками с творогом и зеленью, салатами, рыбой и икрой. Поздравить же Гузееву пришла лишь ее близкая подруга Юлия Зимина.

Лариса Александровна показала фолловерам приятельницу, а вот о любимом муже не обмолвилась ни словом. Затем знаменитость с гордостью продемонстрировала, какие цветы ей подарили — букета от Бухарова среди них не оказалось. Стоит признать, что одинокая ведущая шоу «Давай поженимся!», вопреки всему, держится стойко. О проблемах в отношениях с избранником артистка предпочитает молчать.