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Гузееву бросил муж прямо в день рождения: как держится одинокая ведущая

25 мая 2023 12:45
Гузееву бросил муж прямо в день рождения: как держится одинокая ведущая

Участи звезды не позавидуешь.

Лариса Гузеева встретила свой 64-й день рождения. Артистка устроила скромный праздник, который своим присутствием так и не почтил ее законный супруг Игорь Бухаров.

Телеведущая поделилась подробностями маленького торжества с поклонниками в социальных сетях. Звезда показала накрытый стол, уточнив, что она тщательно готовилась. Гостей актриса угощала варениками с творогом и зеленью, салатами, рыбой и икрой. Поздравить же Гузееву пришла лишь ее близкая подруга Юлия Зимина.

Лариса Александровна показала фолловерам приятельницу, а вот о любимом муже не обмолвилась ни словом. Затем знаменитость с гордостью продемонстрировала, какие цветы ей подарили — букета от Бухарова среди них не оказалось. Стоит признать, что одинокая ведущая шоу «Давай поженимся!», вопреки всему, держится стойко. О проблемах в отношениях с избранником артистка предпочитает молчать.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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