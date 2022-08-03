Гузеева жестко подставила Удовиченко: та не ожидала подвоха

Лариса Гузеева взбудоражила поклонников, показав Ларису Удовиченко на отдыхе. Знаменитости не так давно вместе отправились на каникулы в Болгарию.

Как оказалось, артистки являются не только близкими подругами, но и соседками. Дело в том, что обе приобрели апартаменты в жилом комплексе на берегу Черного моря, и каникулы в этом году решили провести вместе. При этом звезда «Давай поженимся!» не дала Удовиченко спокойно насладиться отдыхом. Гузеева не только постоянно снимала ее на камеру, но после делилась роликами в своих социальных сетях.

Неожиданные видео не оставили без внимания подписчики телеведущей. Многие осудили Гузееву за публикации, ведь на них Удовиченко предстает далеко не в самой лучшей форме. Как уверены поклонники, настоящая подруга не должна была поступать подобным образом и делиться роликом. Также фанаты отметили, насколько сильно изменилась артистка — и как сильно годы сказались на ней.

Сама Гузеева при этом предпочла не комментировать нападки подписчиков, а спустя некоторое время удалила ролик со своей страницы.

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