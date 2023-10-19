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Киноафиша Статьи Гузеева заявила о домогательствах режиссера: раскрыть его имя не решилась даже за миллион

Гузеева заявила о домогательствах режиссера: раскрыть его имя не решилась даже за миллион

19 октября 2023 19:45
Гузеева заявила о домогательствах режиссера: раскрыть его имя не решилась даже за миллион

Актриса планирует унести тайну с собой в могилу.

«Попала в шоу-бизнес через постель» — такое клеймо преследует многих известных актрис. В кино действительно домогательства со стороны богатых и знаменитых мужчин имеют место быть. Несколько лет назад Елена Проклова призналась, что стала жертвой приставаний. Коллегу поддержала Лариса Гузеева: у ведущей «Давай поженимся!» был похожий опыт.

В интервью СМИ актриса призвала не осуждать звездных красавиц, решившихся на запоздалые откровения. По словам Гузеевой, раньше режиссеры имели неограниченную власть и могли разрушить карьеру старлетки. Популярная телеведущая добавила, что и сама была жертвой злоупотреблений.

Правда, в отличие от Прокловой, звезда «Жестокого романса» не стала называть имя знаменитого кинодеятеля, проявлявшего к ней романтический интерес. Лариса Гузеева отказывается раскрывать подробности грязной истории даже за миллион.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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