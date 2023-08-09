Гузеева сказала верно: состарившаяся Долина выглядит «нелепо и смешно»

Лариса Долина в последнее время все больше увлекается откровенными нарядами с глубокими декольте и короткими юбками. Но теперь певица пошла дальше — она выбрала себе молодежный стиль, чем насмешила весь Интернет.

Лариса Александровна опубликовала в социальных сетях видео, на котором работает над записью совместной композиции с участником шоу «Голос» Иваном Чебановым. Но возмущение публики вызвало не это, а наряд певицы. Она заявилась на репетицию в высоких джинсовых сапогах с «дырами», мини-юбке и футболке на одно плечо. На передней части футболки также красовались эффектные разрезы, а в руках у артистки была молодежная сумка с замысловатым дизайном.

Поклонники Долиной в комментариях поспешили напомнить ей, что такие наряды в 67 лет носить неуместно. Ее образ назвали жалким, смешным и нелепым.

«Ведь вы же КОРОЛЕВА», — сокрушаются фанаты.

Долиной припомнили слова Ларисы Гузеевой: «Ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок».