Гузеева похорошела, правда есть но: на фото со съемок шоу «Давай поженимся!» сложно не заметить одну странность

Проект «Давай поженимся!» вот уже больше года не появляется на отечественных экранах. Многие поклонники не раз признавались, что потеряли надежду увидеть любимое шоу. Но не так давно стало известно, что программа вновь появится в эфире.

Как передает пресс-служба Первого канала, «Давай поженимся!» вернется в привычном формате. Героям предстоит выбрать себе вторую половину из нескольких кандидатов. Ведущими станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Обновления ждут студию проекта.

Как признаются продюсеры, они решили обновить антураж шоу, однако по промоматериалам не видно, какие именно ожидаются изменения.

Неожиданная новость шокировала фанатов. Однако многие заметили неожиданную деталь. Дело в том, что Розы Сябитовой нет в опубликованном анонсе. Также телеведущая и в своих социальных сетях не рассказывала о предстоящих съемках, из-за чего многие поклонники переживают, что могут не увидеть ее в эфире.