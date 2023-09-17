Гузеева извинилась и раскрыла горькую правду о Гурченко: молчать больше было нельзя

В актерской среде часто встречаются зависть и соперничество. Старшие коллеги унижают молодежь и не дают ей творчески развиваться. С негативным отношением столкнулась на заре карьеры и Лариса Гузеева. Девушка подверглась жестким нападкам со стороны Людмилы Гурченко.

Вместе актрисы снимались в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Начинающая артистка сыграла главную роль Ларисы Огудаловой, а звезде экрана досталась эпизодическая роль, которую потом вырезали. Оказавшись в одной гримерке с юной и прекрасной Гузеевой, Гурченко стала всячески ее унижать.

Ведущая программы «Давай поженимся!» вспоминает, что коллега высмеивала ее фамилию, советуя сниматься в «Узбекфильме». Досталось и внешности Ларисы Гузеевой. Людмила Гурченко велела перекрасить соболиные брови красавицы в неприметный рыжий цвет. Напоследок артистка подвергла критике и впалые щеки старлетки.

О неприятном эпизоде телезвезда поведала в программе «Письма». В конце Гузеева добавила, что просит у покойной актрисы прощения за свою откровенность.