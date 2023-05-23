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Гузеева едва не выскочила замуж за юного красавчика: обомлеете, когда его увидите

23 мая 2023 08:30
Гузеева едва не выскочила замуж за юного красавчика: обомлеете, когда его увидите

Этому помешал влиятельный родственник.

Юность актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой прошла бурно. Звезда «Жестокого романса» сводила с ума коллег, молодых рокеров и начинающих артистов. Не смог устоять перед роковыми чарами Гузеевой и юный красавец-актер Никита Михайловский, известный по трогательной картине «Вам и не снилось...».

Однажды Лариса Андреевна едва не вышла за него замуж. На тот момент она была студенткой ГИТИСа и нуждалась в ленинградской прописке. Сердобольный и влюбленный в Гузееву Михайловский предложил ей заключить фиктивный брак. Однако планам пылкого юноши помешал его отчим, директор «Ленфильма». Он пригрозил, что лишит пасынка поддержки в кино, если тот согласится на авантюру с фиктивным браком. Никите пришлось отказаться от женитьбы, а Гузеева была вынуждена искать другие возможности.

Судьба отвела Михайловскому короткий срок. Актер скончался в 27 лет от лейкоза. Жизнь Никиты не спасли даже дорогостоящее лечение в Лондоне и пересадка костного мозга.

Гузеева едва не выскочила замуж за юного красавчика: обомлеете, когда его увидите
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Вам и не снилось...» (1981)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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