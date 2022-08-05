Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»

46-летняя Дана Борисова поразила подписчиков в Telegram-канале откровениями. Она сообщила, что около пары недель назад снималась в шоу «Сегодня вечером» на федеральном канале. В «Останкино» телезвезда собрала и несколько свежих сплетен для фолловеров, касающихся судьбы закрытых развлекательных проектов.

Так, по ее информации, шоу «Давай поженимся!» не вернется в сетку вещания этой осенью. Борисов подчеркнула, что проект давно уже хотели закрыть, но не могли из-за его востребованности у зрителей.

«У них сумасшедшие рейтинги», — заявила Борисова.

Тем не менее, сейчас решение в отношении телепрограммы уже принято. Подписчики Борисовой разошлись во мнении относительно таких новостей.

«Что-то очень много передач закрывают», «Может временно, чтобы сотрудников не держать», «Хорошо, что закрывают, надоели уже эти шоу», — написали комментаторы.

Таким образом, бессменные ведущие шоу Роза Сябитова и Лариса Гузеева останутся без работы. Народная сваха сейчас занята заботами о недавно родившейся внучке. А вот чем будет заниматься Гузеева, пока неясно. Накануне она вернулась в Москву после продолжительного отдыха на побережье в Болгарии и надеялась приступить к съемкам.