Густая борода и щеки: Коля Зорькин из сериала «Не родись красивой» стал неузнаваем (фото)

Скромняга и лучший друг Кати Пушкаревой — роль застенчивого Николая Зорькина принесла Артему Семакину всенародную любовь поклонников сериала «Не родись красивой». С годами актер преобразился настолько, что даже очки не выдают в нем ботаника и однолюба из знаменитого сериала.

В этом брюнете с посеребренной бородой и пышными бакенбардами не узнать дистрофически худого, гладко выбритого Колю Зорькина. Актер слегка раздался вширь, на лице обнаружились щеки. Неказистые очки артист сменил на модные круглые окуляры в тонкой черной оправе.

Возрастные изменения вместе с имиджевыми решениями сделали из мягкого стеснительного парня брутального и стильного мужчину с эффектной, пусть и немного седой растительностью на лице. Из неловкого, безответно влюбленного Коли без шансов на взаимность Артем Семакин превратился в настоящего похитителя женских сердец.