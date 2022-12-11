Гусь из «Электроника» променял кино на службу, о которой вы и помыслить не могли

Рыжий Макар Гусев стал украшением детского фильма «Приключения Электроника». Причем исполнитель роли Василий Скромный попал на съемки случайно. Когда помощница режиссера пришла в школу проводить кастинг, мальчик просто вылетел ей навстречу в коридоре. Она сразу поняла, что этот задорный хулиган — как раз тот кандидат, кого ищет постановщик Константин Бромберг.

Позже в интервью Василий признавался, что ему было легко играть Гуся, ведь во многом он был похож характером на персонажа. После премьеры он отучился в театральной школе при киностудии в Одессе и снялся еще в нескольких фильмах. Карьеру прервала служба в армии, после которой Скромный решил не возвращаться на экраны. Молодого человека так увлек флот, что он окончил мореходное училище и остался служить. Василий стал боцманом дальнего плавания.

О своем решении мужчина никогда не жалел. Благодаря работе он побывал в разных странах. А в свободное время Скромный занимался подводным плаванием.