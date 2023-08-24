Гурцкая впервые после похорон вышла на связь: очередной траурный повод

Диана Гурцкая последнее время не общалась с журналистами. После смерти ее мужа Петра Кучеренко артистка хранила молчание и предпочитала переживать свое горе в кругу семьи. На беседу с журналистами певица решилась из-за новой трагедии.

Гурцкая прокомментировала недавние известия о смерти Тото Кутуньо. Диана была хорошо знакома с итальянским исполнителем и даже выходила с ним вместе на сцену. Артистка рассказала, что всегда восхищалась мастерством коллеги, его умением работать со зрителями и невероятным талантом. «Это невосполнимая утрата для мира музыки», — заявила певица.

Подробностями о своем состоянии вдова делиться не стала. Близкие Гурцкой говорят, что она тяжело переживает потерю мужа, но сможет справиться с горем. В этот раз голос певицы показался журналистам более бодрым и уверенным, чем раньше.