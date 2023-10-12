Гурцкая сделала заявление со сцены: слова певицы довели людей до слез

Поделилась тем, что на душе.

Диана Гурцкая тяжело переживает смерть любимого супруга Петра Кучеренко. Трагедия произошла в мае, и после нее артистка пропала с радаров. Лишь недавно она снова начала появляться на публике.

Знаменитость посетила фестиваль «Белая трость». На сцену вдова вышла в черном одеянии, как того требует траур. Перед изумленной толпой исполнительница сделала заявление, которое никого не оставило равнодушным: кажется, в зале плакали все.

Певица подчеркнула, что вернулась к выступлениям только потому, что этого хотел ее покойный муж.

«Я живу и пою ради тебя, родной!» — сказала Гурцкая, заметив, что все песни отныне посвящает ему.

Звезда призналась, что любимый продолжает жить в ее сердце и только это помогает ей оставаться на плаву.

Рядом с безутешной Дианой всегда рядом ее сын — 16-летний Константин. Юноша делает все возможное, чтобы поддержать свою мать в этот непростой период.