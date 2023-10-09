Гурцкая оставила первое послание после смерти мужа: народ в слезах

Диана Гурцкая этим летом потеряла мужа. После смерти Петра Кучеренко она замкнулась в себе, отказывалась разговаривать с прессой и почти не появлялась на людях. Спустя четыре месяца певица впервые рассказала о своих переживаниях. Она оставила трогательное послание в социальных сетях.

Гурцкая сообщила, что восемнадцать лет назад они с мужем обвенчались. Впервые ей пришлось остаться одной в эту знаменательную дату. Исполнительница поделилась, что принять потерю мужа ей до сих пор сложно, как и жить в одиночестве.

Певица отметила, что никогда не сможет смириться с утратой до конца.

Каждый день она продолжает благодарить Петра за все те годы счастья, которые они провели вместе, и за их общего сына Костю. От этого послания у подписчиков наворачивались слезы. Фанаты Дианы скорбят вместе с ней и пишут ей слова утешения почти ежедневно.