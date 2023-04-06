Гурченко запретили снимать в культовом фильме: причина вызывает лишь недоумение

Людмила Гурченко была главной претенденткой на роль Надежды Смирновой в фильме «Человек родился». Режиссером картины, ставшей впоследствии культовой, был муж тогда еще никому не известной артистки — Василий Ордынский.

Кинодел не видел ничего зазорного в том, чтобы «протолкнуть» супругу на съемочную площадку. Однако худсовет с ним не согласился. Чиновники строго-настрого запретили Ордынскому сотрудничать с женой. Но любовная связь между режиссером и актрисой была далеко не единственной тому причиной.

Членам худсовета игра Гурченко показалась слишком «западной». По их мнению, она никак не подходила под образ девушки-студентки, которая стала матерью-одиночкой. Ордынскому пришлось смириться с тем, что на роль утвердили Ольгу Бган.

А вот Гурченко мириться с этим не пожелала. Она уговорила мужа позволить ей озвучить героиню коллеги по цеху, чем нанесла ей страшную обиду.