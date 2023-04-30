Гурченко заняла не свое место: почему этот выбор зрители Меньшову не простили

С момента выхода фильма «Любовь и голуби» прошло уже 38 лет. За это время комедия стала по-настоящему народной: зрители с удовольствием используют цитаты из картины. И уже сложно представить, как могли бы справиться с образами героев другие актеры. А ведь в роли разлучницы Раисы Захаровны режиссер Владимир Меньшов видел не Гурченко, а совсем другую звезду.

Как только было решено начинать съемки, постановщик предложил героиню Ирине Муравьевой. Она долго колебалась: актриса только недавно родила второго сына и хотела больше времени уделять семье. Меньшов настаивать не стал. Пробы проходили и Татьяна Доронина, и Ольга Яковлева, и Вера Алентова, но в итоге роль досталась Людмиле Гурченко. Но до сих пор в Сети есть мнения о том, что Муравьева смотрелась бы в этом образе куда органичнее. И такой выбор Меньшову не простили.