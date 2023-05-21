Гурченко «выбила» из иностранцев баснословную сумму: способ до смешного прост

Даже злопыхателям Людмилы Гурченко тяжело отрицать тот факт, что артистка была безумно популярна. Однако некоторые относились к труду и славе советской звезды весьма снисходительно.

Однажды знаменитость пригласили в Германию на открытие кинофестиваля «Феликс». Организаторы пообещали заплатить 45 тысяч марок за исполнение популярной песни из комедии «Карнавальная ночь». Актриса согласилась, но из-за съемок опоздала на утреннюю репетицию. За эту оплошность Гурченко пообещали урезать гонорар на целых 30 процентов.

Звезда была ошарашена этой новостью и негодовала по поводу такого отношения к ее персоне. Однако она все же придумала простой способ, как получить обещанное вознаграждение. Гурченко пошла не к организатору, а к главному режиссеру кинофестиваля, чтобы сообщить ему о несправедливости. И, как сообщает портал «Комсомольская правда », постановщик быстро выплатил актрисе весь гонорар. К тому же после этой жалобы красавице достался еще один гонорар, который она отдала своему концертному директору.