Гурченко всю жизнь стеснялась единственной дочери: увидите ее фото и все поймете

Людмила Гурченко семье предпочитала сцену. Примерной матерью артистка не стала. Ее единственную дочь Марию Королеву воспитывала бабушка.

Звездная наследница росла неприхотливым ребенком — хорошо училась, денег на всякие глупости не просила. Но завоевать любовь матери у девочки не вышло. Гурченко всю жизнь стеснялась собственного ребенка. И причина этого поражает.

Знаменитость считала, что Мария могла стать великой актрисой, да только не вышла лицом.

Внешность дочери никогда не нравилась Людмиле Марковне. Раздражало ее и отсутствие у наследницы творческих амбиций. Гурченко не понимала, как можно не стремиться к популярности, а Королева делала все, чтобы насолить родительнице.

Наперекор матери она пошла учиться на врача. Вдобавок к этому никогда не уделяла своей внешности должного внимания. Мария не интересовалась косметикой, украшениями и красивой одеждой, чем доводила Гурченко до белого каления.