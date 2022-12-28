Гурченко возненавидела песню «Пять минут» не просто так: причина ужаснет

Актриса не любила вспоминать о композиции из фильма, который сделал ее известной.

1956 год принес Людмиле Гурченко дебют в фильме «Дорога правды» и главную роль в комедии «Карнавальная ночь». Ее героиня Леночка Крылова сделала актрису известной на весь Советский Союз. Гурченко начали называть кумиром поколения, а сцена, в которой Людмила поет «Пять минут», стала любимой у миллионов зрителей. Но сама артистка ненавидела песню, да и об участии в фильме, который сделал ее знаменитой, не желала вспоминать.

Как объяснил близкий друг звезды, фотохудожник Аслан Ахмедов, это было связано с тем, что после «Карнавальной ночи» для Гурченко наступило забвение как для актрисы. Вскоре она снялась в фильме «Девушка с гитарой», который закрепил за ней амплуа легкомысленной артистки, способной лишь петь простые песенки и красоваться в ярких нарядах в кадре. В итоге на кастингах в другие проекты она получала неизменные отказы.

«Долгие 17 лет она не снималась нигде, ее просто не брали», — заявил Ахмедов в интервью «Экспресс газете ».

Актрисе не хватало денег, потому ей приходилось с концертами ездить по всей стране, выступая на заводах и шахтах, устраивать творческие встречи со зрителями. Такая невостребованность в профессии больно ранила Гурченко.