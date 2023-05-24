Гурченко стыдилась страстного романа со звездой СССР: причина неприятно удивит

Советская кинодива Людмила Гурченко славилась своей любвеобильностью. Однажды звезда «Карнавальной ночи» закрутила роман с коллегой, но потом благополучно об этом «забыла».

На съемках картины «Летние сны» Людмила Марковна познакомилась со звездой кино СССР Анатолием Веденкиным. Он известен по фильмам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Его батальон».

Актерам было суждено стать парой не только на экране, но и в реальной жизни. После съемок фильма Гурченко и Веденкин прожили вместе два года, и их даже не смутила разница в восемь лет в пользу актрисы.

Однако эти страстные отношения в конце концов рухнули. По словам матери Веденкина, Анатолию не нравился разгульный образ жизни Гурченко. Однажды он, уставший от всего этого, собрал вещи и ушел из дома.

Людмила Марковна никогда не рассказывала об этом романе. И это легко объяснить, ведь бросили именно ее, а не она. Признаться в таком осмелится не каждый, особенно если ты сама Гурченко.