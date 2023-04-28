Гурченко приближала гибель как могла: от правды вам станет не по себе

Несравненная Людмила Гурченко ушла из жизни в 75 лет. Многие были уверены, что в ее смерти виноваты бесконечные пластические операции, но есть версия, что причина совсем в другом.

Дело в том, что Людмила Марковна обожала разноцветное стекло. Однако артистка не придавала значения тому, что при его изготовлении использовался уран. Сегодня о его смертельных свойствах знают все школьники, а такое стекло не производится уже много лет.

Но Людмила Марковна пренебрегала мерами предосторожности. Она хвасталась, что в ее доме три окна и все из уранового стекла. Также Гурченко с юности обожала разноцветные вазы, которые скупала в комиссионных магазинах.

Актриса любила смотреть на свою коллекцию при закате и была уверена, что урановое стекло дарит ей силу и энергию. Но на самом деле радиоактивные окна, вазы и другие изделия отравляли ее организм. Гурченко приближала свою гибель не по дням, а по часам, но сама того не осознавала. Поклонники звезды уверены, что вредоносное стекло и сгубило главную кинодиву СССР.