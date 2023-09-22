Гурченко полностью вырезали из советского шедевра: причину поймут не все

Драма «Жестокий романс» увидела свет в середине 80-х. Эльдар Рязанов написал сценарий на основе пьес Александра Островского и, как оказалось, пригласил в фильм не только Никиту Михалкова и Ларису Гузееву, но и Людмилу Гурченко.

В изначальной версии сценария Гурченко должна была исполнить роль актрисы Кручининой, главной героини произведения «Без вины виноватые». Рязанов планировал объединить в фильме две пьесы автора и связать эти истории.

Постановщик полностью отснял все сцены с артисткой, а ради роли художники по костюмам создали множество эффектных платьев и других костюмов. Но потом он понял, что картина получается слишком насыщенной. Рязанов едва укладывался в хронометраж, а зрители бы точно не справились с таким количеством действующих лиц и событий. И поэтому режиссер полностью вырезал сюжетную линию Гурченко. Рязанов не пожалел работу прославленной артистки, которую в итоге не увидел ни один зритель.