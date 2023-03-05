Гурченко одной фразой объяснила, как измена превращает мужчину в ничтожество

Звезда «Карнавальной ночи» всегда пользовалась успехом у сильного пола, шесть браков Гурченко — наглядное тому подтверждение. Однако отличать настоящих мужчин Людмила Марковна научилась не сразу.

Сама она говорила, что любовь у нее всегда одна — большая и искренняя, а вот объекты приложения разные. Не все объекты, как позже признает Гурченко, заслуживали ее чувств.

Первый брак с режиссером Владимиром Ордынским закончился разводом. Причиной стала измена Ордынского. Знаменитая актриса считала измену признаком презрения ко второй половине. «Если мой любимый человек мне изменяет, значит, считает меня ничтожеством. А если я ничтожество, значит, он тоже ничтожество, потому что он меня выбрал», — констатировала звезда. И добавляла, что уйти — это единственно верный выход в такой ситуации.

Счастливым из всех замужеств актрисы стало только последнее. В браке с продюсером Сергеем Сениным, который был моложе Людмилы Марковны на 26 лет, она прожила до самой смерти.