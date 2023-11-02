Гурченко и не только: эти советские артисты были потомками аристократов, хотя сразу и не скажешь

Дворянство в России уничтожили вместе со всеми остальными сословиями в 1917 году. Однако еще несколько поколений советских граждан могли похвастаться аристократической родословной. Были среди них и известные актеры, которые обычно не хвалились своими родственниками.

Впрочем, по изящной Любови Орловой и так возможно догадаться о ее происхождении из знатной семьи. А вот о Людмиле Гурченко и Маргарите Тереховой такого нельзя было сказать сразу. Актрисы и не раскрывали, что принадлежали к древним дворянским родам.

Не хвалились этим и их коллеги по площадке. Знатные корни можно найти в биографиях Олега Янковского и Льва Дурова. Об этом напоминали их врожденная интеллигентность и артистизм. Видными дворянами были и родители Владислава Дворжецкого, пострадавшие в итоге от репрессий.

Врагом народа объявили отца Александра Збруева, а его мать — потомственную аристократку — выслали из столицы. А Петр Вельяминов сам в юности попал в лагерь из-за знатной семьи.