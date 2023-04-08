Гурченко и Мордюкова сходили с ума по одному мужчине: увидев его, глаза на лоб полезут (фото)
Этот красавец никого не оставляет равнодушным.
Между Нонной Мордюковой и Людмилой Гурченко немало общего. Обе артистки были замужем за писателем Борисом Андроникашвили. Но это не единственный мужчина, взбудораживший сердца звезд отечественного кино.
Актрисы сходили с ума по известному шоумену — холостому, эпатажному, успешному и невероятно красивому (по крайней мере, он сам в этом абсолютно уверен). Правду о своей тайной любви Мордюкова раскрыла в одном из интервью.
«Я просто балдею от Сергея Зверева», — прямо заявила Нонна Викторовна.
А вот что о «звезде в шоке» говорила Гурченко: «Зверев — гений, мерзавец, я его обожаю!»
В свое время журналисты передали Мордюковой слова коллеги по цеху о ярком блондине, чей внешний вид вызывает у многих оторопь. Актриса совсем не удивилась тому, что у них с Гурченко вкусы на мужчин вновь совпали. «Ну что ж поделать», — подытожила она, предположив, что Зверев нравится всем без исключения.