Гурченко и Мордюкова сходили с ума по одному мужчине: увидев его, глаза на лоб полезут (фото)

Между Нонной Мордюковой и Людмилой Гурченко немало общего. Обе артистки были замужем за писателем Борисом Андроникашвили. Но это не единственный мужчина, взбудораживший сердца звезд отечественного кино.

Актрисы сходили с ума по известному шоумену — холостому, эпатажному, успешному и невероятно красивому (по крайней мере, он сам в этом абсолютно уверен). Правду о своей тайной любви Мордюкова раскрыла в одном из интервью.

«Я просто балдею от Сергея Зверева», — прямо заявила Нонна Викторовна.

А вот что о «звезде в шоке» говорила Гурченко: «Зверев — гений, мерзавец, я его обожаю!»

В свое время журналисты передали Мордюковой слова коллеги по цеху о ярком блондине, чей внешний вид вызывает у многих оторопь. Актриса совсем не удивилась тому, что у них с Гурченко вкусы на мужчин вновь совпали. «Ну что ж поделать», — подытожила она, предположив, что Зверев нравится всем без исключения.