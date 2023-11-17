Гурченко и Мордюкова были влюблены в одного статного грузина: сделал неожиданный выбор

Людмила Гурченко испытала шок, узнав, с кем решил связать свою жизнь ее второй муж. Борис Андроникашвили покорил сердце Нонны Мордюковой — и чувства оказались взаимными.

Сказать, что знойная казачка увела статного грузина из семьи, будет ошибкой. Сначала брак звезд распался, а уже после этого актер начал отношения с Мордюковой. Несмотря на это, их связь сильно ранила звезду «Карнавальной ночи».

Однажды она прямо спросила бывшего возлюбленного, как он мог променять такую красавицу, как она, на Нонну Викторовну. И Андроникашвили дал честный ответ.

«Она вкусно готовит!» — выпалил артист, чем в очередной раз подтвердил теорию о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Но кулинарных способностей Мордюковой не хватило для того, чтобы избранник на ней женился. Их роман продлился пять лет. За это время общие дети у пары не появились. А вот Гурченко успела подарить супругу дочь — Марию.