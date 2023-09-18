Гурченко и Боярский так потрясли иностранцев, что те до сих пор забыть не могут: дело вот в чем

Каждому россиянину знакомы имена Людмилы Гурченко и Михаила Боярского. Артистов любят за их звездные роли в таких проектах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавальная ночь». Однако на Западе ценят совсем других их персонажей.

Как оказалось, европейцы пребывают в абсолютном восторге от мюзикла «Мама». Он вышел на экраны в 1977 году и был основан на сказке «Волк и семеро козлят». Гурченко получила там главную женскую роль, а Боярский стал опасным хищником, перещеголяв на пробах самого Николая Караченцова.

В СССР музыкальная картина была принята довольно прохладно, зато в Европе она имела абсолютный успех. Лента получила премию на фестивале в Венеции, а в Норвегии и вовсе стала культовой. Иностранцев так потряс мюзикл, что он превратился для них в неотъемлемую часть Нового года.

До сих пор накануне праздника «Маму» показывают на местном телевидении. А западные критики и вовсе сравнивают советскую ленту с мировым проектом «Кошки».