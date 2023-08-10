Гурченко годами скрывала преемницу: одно лицо, только играть не умеет

Людмила Гурченко еще при жизни получила статус абсолютной советской дивы. Сравниться с ней по степени влияния на отечественную культуру и занять ее место в кинематографе не удалось пока никому. Хотя преемница у Гурченко могла бы быть, но она предпочитала ее скрывать.

Артистка гордо признавала, что карьеру всегда ставила выше семьи. Вот почему ее отношения с единственной дочерью Марией не сложились. Гурченко раздражало, что наследница так не похожа на нее и совсем не интересуется творчеством. Звезда осознанно отдалилась от семьи, поэтому не смогла создать теплых отношений и с внучкой Еленой Королевой. Как следствие, и ее она скрывала от СМИ.

А вот известный певец Прохор Шаляпин считает, что именно она могла бы повторить карьеру бабушки в кино. По словам исполнителя, Королева — копия Гурченко.

«Даже мимика общая. Особенно если Лена накрасится и прическу сделает», — заявил Шаляпин.

Вот только певец поспешил отметить, что Королева не только не интересуется творчеством, но и совсем не умеет играть. Более того, женщина даже не смотрела фильмы с известной бабушкой.