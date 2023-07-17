Гурченко едва пережила отказ первого красавца СССР: все дело в его жене

Актриса была не в силах с ней конкурировать.

В молодые годы Людмила Гурченко слыла роковой обольстительницей. Артистка открыто флиртовала с любым мужчиной, который ей приглянулся.

Так, однажды в поле зрения Людмилы Марковны оказался актер Лев Поляков. Зрителям он известен по фильму «Гусарская баллада». Гурченко подключила все свое обаяние, чтобы обольстить красавца-артиста. Звезда «Карнавальной ночи» кокетничала и флиртовала с актером, однако магия ее чар оказалась бессильна перед Поляковым.

Дело в том, что Лев Александрович был верен своей возлюбленной, актрисе Инне Выходцевой. Он игнорировал знаки внимания Гурченко, тем самым сильно ударив по ее самооценке. Людмила Марковна восприняла этот отказ как личное оскорбление, к тому же ей было непонятно, как Выходцева с ее миловидной, но простой внешностью сумела ее обставить.

Поляков прожил с супругой много счастливых лет. Однако в конце 90-х в их семье случилось несчастье — без вести пропал их единственный сын Никита. Во время поездки в Доминиканскую Республику он попал в торнадо. Полякова сломала эта трагедия, и через три года он скончался. Выходцева жива по сей день.