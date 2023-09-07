Гурченко бы со стыда умерла: внучка актрисы пугает не только внешним видом

Елена Королева нередко попадает в новостные заголовки, но поводы для этого каждый раз малоприятные. Внучка Людмилы Гурченко не смогла добиться успеха и сохранить наследие знаменитой бабушки.

В наследство от нее подруге Прохора Шаляпина достались не только личные вещи, но и трехкомнатная квартира в центре Москвы, стоимостью 30 млн рублей. Однако шикарным это жилье не назовешь. Оно скорее похоже на свалку.

Если раньше в Сети писали о том, что Королева далеко не красотка, то теперь твердят, что она еще и грязнуля. Звездная наследница довела квартиру до ужасного состояния. Если бы Людмила Марковна увидела эту картину, то умерла бы со стыда.

Жилищу требуется срочный ремонт: старые обои отходят от стен, а на пол страшно ступить. Кроме того, повсюду разбросаны вещи и мусор. К тому же по всему этому великолепию ползают клопы и тараканы. При этом Королеву такой бардак нисколько не смущает.