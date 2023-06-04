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Гундареву в СССР возненавидела каждая мать: причина шокирует до сих пор

4 июня 2023 08:15
Гундареву в СССР возненавидела каждая мать: причина шокирует до сих пор

Так ужасно материнство не показывал еще никто.

Кинолента «Однажды двадцать лет спустя» с Натальей Гундаревой в роли многодетной матери после выхода на экран всколыхнула весь Советский Союз. Не обсуждал и не порицал ее только ленивый. А по количеству негатива и фильм, и сама Гундарева стали практически рекордсменами. Что же заставило советского зрителя возненавидеть кино, которое было призвано восхвалять материнство?

История, рассказанная в киноленте, на самом деле вполне реальная. У главной героини и ее семьи есть прототипы. Это обычная советская семья, которая отличалась лишь тем, что в ней было аж десять детей. Их мать Вера Кучина сначала очень хотела рассказать всему миру свою историю. Однако, когда режиссер предложил взять ее за основу сценария, женщина отказалась.

Гундареву в СССР возненавидела каждая мать: причина шокирует до сих пор

Она очень не хотела, чтобы многодетность была показана лишь с хорошей стороны. Вера мечтала о том, чтобы была рассказана вся правда, а не только иллюзорное счастье. Однако у правительства задачи были иные — поднять демографию. И потому фильм вышел слишком идиллическим. А в результате на его создателей и на Наталью Гундареву обрушился практически весь простой советский народ. Да и сама актриса совсем не гордилась своим участием в этой работе.

Фото: GlobalLookPress, кадр из фильма «Однажды, двадцать лет спустя» (1980)
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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