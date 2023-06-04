Гундареву в СССР возненавидела каждая мать: причина шокирует до сих пор

Кинолента «Однажды двадцать лет спустя» с Натальей Гундаревой в роли многодетной матери после выхода на экран всколыхнула весь Советский Союз. Не обсуждал и не порицал ее только ленивый. А по количеству негатива и фильм, и сама Гундарева стали практически рекордсменами. Что же заставило советского зрителя возненавидеть кино, которое было призвано восхвалять материнство?

История, рассказанная в киноленте, на самом деле вполне реальная. У главной героини и ее семьи есть прототипы. Это обычная советская семья, которая отличалась лишь тем, что в ней было аж десять детей. Их мать Вера Кучина сначала очень хотела рассказать всему миру свою историю. Однако, когда режиссер предложил взять ее за основу сценария, женщина отказалась.

Она очень не хотела, чтобы многодетность была показана лишь с хорошей стороны. Вера мечтала о том, чтобы была рассказана вся правда, а не только иллюзорное счастье. Однако у правительства задачи были иные — поднять демографию. И потому фильм вышел слишком идиллическим. А в результате на его создателей и на Наталью Гундареву обрушился практически весь простой советский народ. Да и сама актриса совсем не гордилась своим участием в этой работе.