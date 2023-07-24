Гундаревой повезло: утвержденная «гражданка Никанорова» на пробах не появилась

В этом году картине «Вас ожидает гражданка Никанорова» исполняется 45 лет, но многие зрители продолжают пересматривать ее и с удовольствием следят за поворотами судьбы главных героев. А ведь фильм мог получиться совсем другим, если бы утвержденная кандидатка явилась на пробы.

Главную роль исполнила Наталья Гундарева. Она стала идеальным воплощением Кати Никаноровой, романтичной девушки, готовой бросить все ради своего принца. Но режиссер Леонид Марягин пригласил на это место совсем другую актрису — Светлану Крючкову, известную по фильму «Большая перемена». Однако актриса просто не пришла на пробы, поэтому режиссеру пришлось рассматривать другие кандидатуры. Тогда он и рассмотрел Наталью Гундареву, которая на тот момент была уже достаточно известной артисткой.

Интересно, что именно ей удалось спасти жизнь человека во время съемок. Когда потерявший управление грузовик чуть не сбил Марягина, только Гундарева не растерялась. Она успела подбежать и оттолкнуть режиссера из-под колес авто.