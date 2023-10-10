Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость

Знакомясь с новой дамой, мужчины часто не предполагают, как барышня будет вести себя в дальнейшем. Получится ли из нее верная и чуткая жена? Или же вскоре после замужества женщина «пустится во все тяжкие»? Астрологи считают, что подвоха стоит ждать от девушек со следующими именами.

Екатерина

Настоящая карьеристка, которая всегда готова покорять новые вершины. Екатерина уверена, что нет предела совершенству, поэтому такая спутница жизни всегда будет в поисках другого, более подходящего кавалера.

Светлана

Ветреная мадам, не понимающая, чего она хочет от жизни. Светлана вечно ищет любовь, страсть, феерию чувств. Если отношения наскучат этой барышне, то она запросто найдет себе утешение на стороне.

Наталья

Эта дама из тех, кто стремится убить двух зайцев одновременно. Съездить в отпуск и найти себе привлекательного спутника для походов на пляж, сходить в театр и подцепить кавалера, с которым можно выпить шампанское в буфете. Наталья рада знакомствам, даже если у нее уже есть вторая половина.